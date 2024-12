Palladino non cambia nulla rispetto all'ultimo turno di campionato e conferma Kean davanti, con Colpani, Beltran e Bove alle sue spalle. Torna Gudmundsson, ma solo in panchina. Nell'Inter Lautaro-Thuram davanti, con Dumfries che vince il ballottaggio con Darmian. Dietro Bisseck e De Vrij per Pavard e Acerbi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD