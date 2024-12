Dove vedere Fiorentina-Inter

La partita Fiorentina-Inter , valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 1 dicembre alle 18.00 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Vanessa Leonardi e Matteo Barzaghi. Dalle 15.30 alle 17.55 appuntamento con ' Sunday Football '. In studio: Leo Di Bello, Federico Zancan, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini. Dalle 20 e dalle 22.40 spazio a ' Sky Calcio Club '. In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis.

I numeri di Fiorentina e Inter

A partire dalla stagione 2017/18, la Fiorentina ha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l'Inter in Serie A (5N, 8P); inoltre, la Viola non segna da due partite di fila contro i nerazzurri in campionato, e non registra una serie di match senza reti all’attivo più lunga nel torneo contro questa avversaria dal periodo tra dicembre 2007 e novembre 2009 (striscia di cinque in quel caso). L'Inter ha vinto sei delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): dall’inizio della stagione 2020/21 nessuna squadra ha battuto i viola più volte nella massima serie (sei anche il Milan). L'Inter ha vinto le ultime quattro trasferte contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-4; nessuna squadra nella storia della competizione ha mai ottenuto cinque successi esterni di fila contro la Viola. La Fiorentina arriva da sette vittorie consecutive in Serie A e potrebbe eguagliare il suo storico record di successi di fila nella massima serie: otto, registrato tra febbraio e aprile 1960, sotto la guida di Luis Carniglia. L'Inter ha pareggiato le ultime due sfide contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime quattro posizioni in classifica in Serie A (4-4 contro la Juventus e 1-1 contro il Napoli); nella gestione Inzaghi, solo una volta i nerazzurri hanno mancato il successo in tre gare di fila di questo tipo, tra gennaio e febbraio 2022 (0-0 contro l’Atalanta, 1-2 contro il Milan e 1-1 contro il Napoli). Con le cinque reti messe a segno nel primo tempo contro l’Hellas Verona, sono saliti a 18 i gol dell’Inter nei primi 45’ in questa Serie A, al pari dell’Atalanta e meno solo del Barcellona (20) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25. Nessuna squadra ha segnato più gol della Fiorentina sugli sviluppi di palla inattiva nei maggiori cinque campionati europei in corso: 11 (cinque da corner, tre su rigore, due su punizione diretta e uno da rimessa laterale), al pari del Real Madrid.