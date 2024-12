Dove vedere Lecce-Juventus

La partita Lecce-Juventus , valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 1° dicembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Juventus

Il Lecce ha perso le ultime cinque sfide di Serie A contro la Juventus con un parziale complessivo di 11-1; i giallorossi non hanno mai incassato sei ko di fila contro i bianconeri in massima serie (cinque anche tra il 2004 e il 2008). La Juventus ha vinto le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A, senza mai subire gol (1-0, 3-0) e, in generale, non ha mai registrato tre clean sheet di fila sul campo dei pugliesi nel massimo campionato (due anche tra novembre 2004 e ottobre 2005). Il Lecce – vittorioso a Venezia – non riesce a collezionare due successi di fila in Serie A da aprile (contro Empoli e Sassuolo); Marco Giampaolo potrebbe diventare il primo allenatore della storia salentina a vincere entrambe le prime due gare di Serie A alla guida dei giallorossi. La Juventus è una delle tre squadre imbattute nei maggiori cinque campionati europei in corso (assieme a Bayern Monaco e PSG), oltre ad essere una delle due con meno gol subiti (sette, al pari dei bavaresi) e quella che in assoluto vanta più clean sheet (10). In tutte le precedenti cinque stagioni di Serie A in cui è arrivata alla 13ª giornata senza sconfitte, la Juventus ha poi vinto lo Scudetto a fine campionato (l’ultima volta nel 2019/20 con Sarri in panchina). In caso di pareggio contro il Lecce, la Juventus stabilirebbe il suo nuovo record di gare pareggiate in Serie A in un singolo anno solare: attualmente è a quota 17, come solo nel 1956 era successo in precedenza. La Juventus ha già collezionato quattro 0-0 in questo campionato, tanti quanti in tutto l’intero torneo di Serie A 2023/24: per trovare una stagione dei bianconeri nel massimo campionato con più 0-0 bisogna tornare al 2011/12, quando la squadra piemontese allenata da Antonio Conte chiuse l’annata con cinque 0-0.