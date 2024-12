Dove vedere Parma-Lazio

La partita Parma-Lazio, valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 1 dicembre alle ore 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Lazio

Il Parma ha perso tutte le ultime nove partite contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato a sfavore di 21-4; questa serie di sconfitte è la più lunga mai subita dai gialloblù contro una singola avversaria nella massima serie. La Lazio viene da nove vittorie consecutive contro il Parma in Serie A – una serie iniziata nel 2014, con ultima sfida nel 2021 – e nella sua storia nella competizione solo contro l’Udinese, tra il 1998 e il 2003, è arrivata a 10 successi di fila contro una singola avversaria. La Lazio ha vinto ciascuna delle ultime quattro trasferte contro il Parma in Serie A, collezionando una sola vittoria in meno di quelle ottenute in tutte le precedenti 23 gare sul campo dei gialloblù nella competizione (5V, 7N, 11P). La Lazio ha vinto tutte le ultime cinque gare in Serie A – segnando 14 gol e subendone solo due nel parziale – e l’ultima volta che ha registrato sei successi consecutivi nella competizione risale al periodo tra gennaio e febbraio 2021, sotto la guida di Simone Inzaghi. Nessuna squadra ha incassato più sconfitte casalinghe del Parma in questo campionato (quattro in sette match, come Hellas Verona, Monza e Venezia); solo una volta, inoltre, gli emiliani hanno subito almeno cinque ko dopo le prime otto gare interne in una stagione di Serie A, nel 2014/15 (sei in quel caso). Parma-Lazio sarà la sfida tra due delle quattro squadre che hanno segnato più gol a seguito di attacchi in contropiede in questa Serie A: tre reti in queste situazioni di gioco per entrambe le formazioni, come la Juventus e meno solo della Fiorentina (quattro). Con un successo contro il Parma, Marco Baroni diventerebbe l’allenatore più rapido a raggiungere le 10 vittorie alla prima esperienza in assoluto alla guida della Lazio in Serie A, al momento 9 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte in 13 panchine biancocelesti