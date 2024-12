Abodi su malore Bove: "Prevenzione fondamentale"

Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha parlato a Sky Sport in occasione della terza edizione di 'Sky Up The Edit' all'indomani del malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: "C'è stato un intervento immediato di compagni, staff medici e operatori della Croce Rossa. E’ la dimostrazione di quanto sia importante l’immediatezza dell’intervento e la prevenzione. Bisogna fare visite medico-sportive ancor più approfondite e sviluppare una cultura della prevenzione"

MALORE BOVE, NEWS E AGGIORNAMENTI