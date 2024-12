In occasione del Gran Galà del Calcio, il mondo Inter è tornato sull'episodio che ha visto protagonista Bove. "La salute viene prima di ogni cosa", dice Calhanoglu. Inzaghi: "Tutti si sono stretti attorno a lui e alla sua famiglia, è stato un bellissimo esempio di sportività". Dimarco: "Eravamo in difficoltà, abbiamo reagito d'istinto. Ci siamo stretti attorno a lui per proteggerlo". E il presidente Marotta: "La comunità del calcio ha deciso di fermarsi ed essere unita"

MALORE BOVE, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA