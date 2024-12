Pinamonti: "Devo tanto a Gila, Vieira è bravo"

L’attaccante, in gol per la 5^ volta in campionato nella vittoriosa trasferta di Udine, ieri ha incontrato i tifosi al Genoa store del Porto Antico insieme ai compagni Vogliacco ed Ekhator. “L’obiettivo era far ricredere chi dubitava di me al mio arrivo -ha detto a Sky Pinamonti- Devo ringraziare tanto Gilardino, l’ho fatto quando sono arrivato e quando purtroppo è andato via. Con l’arrivo del nuovo allenatore cambiano tante cose, serve tempo per adattarsi ma Vieira è molto bravo”

