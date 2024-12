Si intensificano le visite accurate con esami specifici per Edoardo Bove, per provare a capire da cosa sia dipeso il malore accusato la scorsa domenica nel corso di Fiorentina-Inter. Si attendono nuove comunicazioni ufficiali sul giocatore viola, che ieri è stato omaggiato al Franchi in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. Nel video le ultime news con Vanessa Leonardi, inviata all'Ospedale di Careggi

L'OMAGGIO DEL FRANCHI