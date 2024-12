Il classe 2005 è l'ultimo prodotto del pregiatissimo vivaio bergamasco. Elogiato anche dal Ct Spalletti, così come tutta l'Atalanta durante l'ultimo Galà del Calcio, negli ultimi mesi ha esordito in Serie A, in nazionale Under 21 e anche in Champions League. Il responsabile del settore giovanile atalantino Bonaccorso: "Ha sempre avuto una grande tecnica, con quel fisico è stato naturale spostarlo in fascia"