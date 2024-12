L'allenatore rossoblù ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la squadra di Thiago Motta: "Non mi piacciono i paragoni con lui - ha detto -. Quella passata è stata una stagione indimenticabile per il Bologna, non ha senso fare confronti. La Juve è sempre la Juve, quella di quest'anno è molto forte. Lykogiannis non ci sarà, Dallinga è a disposizione" JUVE-BOLOGNA, PROBABILI FORMAZIONI

"Non mi piacciono i paragoni con Thiago Motta: ripetere quel cammino sarà complesso, perché quella passata è stata una stagione indimenticabile e non fa bene a nessuno riproporre il confronto settimana dopo settimana. Abbiamo modi di giocare simili, ma alcuni giocatori importanti non ci sono più e oggi abbiamo tanti giovani che possono diventare importanti per il futuro. Fermiamoci qui". L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano è molto chiaro nella conferenza stampa di vigilia al match contro la Juventus, in programma sabato alle 18. E su alcuni cori contro l'attuale mister bianconero ha aggiunto: "Sono ingenerosi. È capitato anche me in passato, ma ognuno fa le proprie scelte e costruisce un percorso. Qui, tutti insieme, Thiago e l'ambiente bolognese hanno raggiunto un traguardo incredibile".

"La Juve è sempre la Juve" "La Juve è sempre la Juve, poi da quando giocano allo Stadium è ancora più complicato - ha detto, poi, a proposito degli avversari -. Quella di oggi è molto forte, dovremo essere molto forti nei duelli, quando hanno la palla ci potranno mettere in grande difficoltà. Ogni partita è un esame per noi. Difficoltà contro le big? Ne abbiamo discusso con i ragazzi, dobbiamo cambiare marcia, anche in Champions non siamo riusciti. Sarà una gara tosta e dovremo farci trovare pronti sotto ogni punto di vista”. Vedi anche Motta: "Vlahovic recuperato. Bologna grande club"