Come dichiarato in conferenza stampa, Ranieri è alle prese con il dubbio Dovbyk. L'attaccante ucraino è influenzato e potrebbe non recuperare, al suo posto la coppia Pellegrini-El Shaarawy a sostegno di Dybala. Nemmeno Cristante è al meglio. Saelemaekers verso il rientro da titolare a discapito di Celik. C'è Hummels in difesa. Giampaolo, per sostituire Gallo, riporta Dorgu terzino e si affida subito a Rebic

LE PAROLE DI RANIERI