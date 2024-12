Dopo la vittoria col Parma l'Inter ha iniziato a preparare la prossima trasferta di Champions League contro i campioni di Germania del Bayern Leverkusen. Le buone notizia arrivano da Acerbi che oggi ha svolto lavoro personalizzato sul campo ma che da domani dovrebbe poi rientrare parzialmente in gruppo. L'obiettivo è tornare a disposizione, almeno per la panchina, per la trasferta tedesca. Restano indisponibili Pavard e Di Gennaro

