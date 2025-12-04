Il difensore bianconero è stato sottoposto a intervento chirurgico in Francia, dopo l’infortunio al ginocchio destro subito nel corso del match di Coppa Italia di martedì contro l’Udinese: l’operazione al menisco è riuscita e Gatti ha iniziato il programma di riabilitazione. Spalletti non potrà contare su di lui per almeno un mese: il rientro è previsto a gennaio inoltrato

Operazione riuscita per Federico Gatti, che questa mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. Il difensore della Juventus si era infortunato martedì sera, nel secondo tempo della partita di Coppa Italia giocata e vinta dai bianconeri contro l’Udinese. Gatti si era presentato il giorno dopo al J Medical con le stampelle, per gli esami, da lì la decisione di operarsi. Intervento effettuato questa mattina a Nantes, in Francia, e percorso di riabilitazione già iniziato. Spalletti non potrà contare su di lui per almeno un mese: il rientro è previsto a gennaio inoltrato.