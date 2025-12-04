Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juve, Gatti: operazione riuscita dopo l'infortunio al menisco: news e tempi di recupero

juventus

Il difensore bianconero è stato sottoposto a intervento chirurgico in Francia, dopo l’infortunio al ginocchio destro subito nel corso del match di Coppa Italia di martedì contro l’Udinese: l’operazione al menisco è riuscita e Gatti ha iniziato il programma di riabilitazione. Spalletti non potrà contare su di lui per almeno un mese: il rientro è previsto a gennaio inoltrato

JUVE, VLAHOVIC E GATTI SI OPERANO: LE NEWS

Operazione riuscita per Federico Gatti, che questa mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro. Il difensore della Juventus si era infortunato martedì sera, nel secondo tempo della partita di Coppa Italia giocata e vinta dai bianconeri contro l’Udinese. Gatti si era presentato il giorno dopo al J Medical con le stampelle, per gli esami, da lì la decisione di operarsi. Intervento effettuato questa mattina a Nantes, in Francia, e percorso di riabilitazione già iniziato. Spalletti non potrà contare su di lui per almeno un mese: il rientro è previsto a gennaio inoltrato.

Gatti, il bollettino della Juve dopo l’operazione

“Questa mattina -si legge nella nota pubblicata dal club bianconero -Federico Gatti è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo”.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Modric: "Milan simile al Real per storia e fama"

L'INTERVISTA

Il centrocampista del Milan Luka Modric si è raccontato in una lunga intervista a "Marca"....

Infortunio Gatti, operazione al menisco riuscita

juventus

Il difensore bianconero è stato sottoposto a intervento chirurgico in Francia, dopo l’infortunio...

Vlahovic, giovedì l'operazione a Londra

juventus

Dopo l'infortunio accusato contro il Cagliari in campionato, l'attaccante serbo, alle prese con...

Panini, la nuova collezione Calciatori 2025-2026

Serie A

Sessantacinquesima edizione per la collezione ufficiale di figurine Panini. Il nuovo album,...

Gatti, lesione del menisco: out almeno un mese

VIDEO

Dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro l'Udinese, Federico Gatti è stato al J Medical...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE