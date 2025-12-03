Vlahovic, giovedì l'operazione a Londra

Dusan Vlahovic si opererà nella giornata di giovedì 4 dicembre a Londra. L'attaccante della Juventus, che durante la partita contro il Cagliari in campionato lo scorso sabato ha riportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra, ha deciso dunque di sottoporsi all'operazione. Vlahovic sarà costretto a saltare i primi mesi del 2026. Per questo tipo di infortunio di solito lo stop è dai 3 ai 5 mesi. Intanto, l'attaccante bianconero ha voluto mandare un messaggio ai tifosi sui social: "Ci vediamo presto", ha scritto.