Vlahovic, giovedì l'operazione a Londra

Juventus, infortunio Vlahovic: l'operazione giovedì a Londra. Le news

juventus

Dopo l'infortunio accusato contro il Cagliari in campionato, l'attaccante serbo, alle prese con una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra, si opererà a Londra giovedì 4 dicembre

JUVE, INFORTUNIO ANCHE PER GATTI

Dusan Vlahovic si opererà nella giornata di giovedì 4 dicembre a Londra. L'attaccante della Juventus, che durante la partita contro il Cagliari in campionato lo scorso sabato ha riportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo di sinistra, ha deciso dunque di sottoporsi all'operazione. Vlahovic sarà costretto a saltare i primi mesi del 2026. Per questo tipo di infortunio di solito lo stop è dai 3 ai 5 mesi. Intanto, l'attaccante bianconero ha voluto mandare un messaggio ai tifosi sui social: "Ci vediamo presto", ha scritto.

