Caviglia ko per Cambiaso. L'esterno bianconero è stato costretto al cambio nel match dello Stadium contro il Bologna per un problema alla caviglia sinistra. Succede tutto al quinto minuto di gioco: sugli sviluppi di un corner del Bologna, Ndoye raccoglie palla sulla destra dell'area e calcia forte verso la porta di Perin. Cambiaso lo mura, ma "salva" il tiro con la caviglia sinistra, che subisce una torsione proprio sull'impatto. Il laterale italiano va a terra, riceve le cure, stringe i denti e prova a restare in campo ma deve alzare bandiera bianca al 12'. Per lui dentro Rouhi. Si attendono aggiornamenti e gli esami del giorno dopo per lui.