Dove vedere Genoa-Torino

La partita Genoa-Torino, valida per la 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 7 dicembre alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Torino

Dal 2018 in avanti il Torino ha vinto ben otto partite di Serie A contro il Genoa (2N, 1P), nel periodo contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nella competizione (otto anche contro l’Udinese). Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie A contro il Torino, dopo una striscia di nove gare interne in cui aveva sempre subito gol; prima di questa i rossoblù avevano collezionato tre clean sheet di fila al Ferraris contro i granata nel torneo (tra il 1995 e il 2009). Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A (2V, 2N), dopo che aveva perso cinque delle precedenti sei (1N); in particolare, i liguri hanno vinto la più recente contro l’Udinese e non arrivano a due successi di fila in campionato dallo scorso gennaio (contro Salernitana e Lecce in quel caso). Il Genoa non ha vinto alcuna delle ultime otto partite al Ferraris in Serie A (5N, 3P) dopo che aveva ottenuto tre successi di fila tra lo scorso aprile e maggio; i rossoblù sono anche la formazione ad aver pareggiato più gare casalinghe in questo campionato (cinque). Nelle ultime cinque partite di campionato il Torino ha realizzato un solo gol (record negativo nel periodo in Serie A), dopo che nelle precedenti cinque aveva trovato ben 10 reti. Il Torino ha perso tutte le ultime quattro trasferte di campionato; i granata non arrivano ad almeno cinque sconfitte fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e luglio 2020 (otto in quel caso).