Dove vedere Roma-Lecce

I numeri di Roma e Lecce

La Roma è rimasta imbattuta in 34 delle 36 sfide contro il Lecce in Serie A (24V, 10N), tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel massimo campionato, quella salentina è la formazione contro cui i capitolini hanno perso in percentuale meno match (6%). Dopo aver perso la prima partita casalinga di Serie A contro il Lecce, il 20 aprile 1986, la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 17 (15V, 2N), vincendo in particolare tutte le ultime sette; per i capitolini si tratta della striscia aperta di successi interni più lunga nella competizione. La Roma ha guadagnato al massimo 13 punti nelle prime 14 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, contando sempre tre punti a vittoria, dopo il 1978/79 (13) e il 1950/51 (10); dovesse mancare il successo in questo match, stabilirebbe il proprio secondo peggior risultato di sempre dopo 15 match (10 punti nel 1950/51). La Roma ha perso sei delle ultime sette gare di campionato (1V), tra cui tutte le ultime quattro; solo una volta nella sua storia in Serie A la Roma ha registrato cinque sconfitte consecutive: tra febbraio e marzo 1951. Il Lecce è andato in gol nelle ultime tre partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 14, in cui aveva mancato l’appuntamento con il gol in ben 11 occasioni; in generale i pugliesi non hanno né subito né segnato più di un gol in tutte le ultime sei gare disputate nella competizione. Dopo una striscia di sette trasferte di Serie A senza segnare, il Lecce ha trovato il gol nella più recente contro il Venezia, in cui ha anche mantenuto la porta inviolata; i pugliesi non ottengono due clean sheet consecutivi fuori casa nella competizione dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023. Roma e Lecce sono le uniche due squadre che in questo campionato non hanno ancora trovato il gol nei primi 15 minuti di gioco: i pugliesi in particolare hanno segnato solo due reti nel 1° tempo, record negativo sia in assoluto che in percentuale nella Serie A 2024/25. Paulo Dybala ha segnato quattro gol in sei sfide contro il Lecce in Serie A (una rete in media ogni 101 minuti), solo contro Monza (un gol ogni 47 minuti) e Benevento (uno ogni 89’) ha una media minuti/gol migliore in carriera in Serie A.