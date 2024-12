Niccolò Pisilli è stato protagonista durante Roma-Lecce, segnando anche un gol. Un momento speciale per lui, dedicato al suo amico Edoardo Bove, come raccontato in diretta a Sky: "Questo gol è tutto per lui, spero che le cose andranno per il meglio, è un ragazzo d'oro, mi ha aiutato tantissimo. E' stata la persona più importante che ho conosciuto nel mondo del calcio". E poi si emoziona. Guarda l'intervista

