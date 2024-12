L’allenatore della Juventus ammette di aver esagerato in occasione dell’espulsione: “Ho fatto un gesto che dovevo evitare, scelta giusta dell’arbitro”. Sulla partita: “Sembrava finita, ma i ragazzi sono stati bravi a riprenderla. Ora dobbiamo aumentare la qualità delle nostre prestazioni”. Sulla sua soddisfazione per quanto fatto fin qui: “Dovete giudicarmi voi, non io da solo…”

" L’espulsione? Marchetti ha fatto bene, ho fatto un gesto che potevo evitare, esagerando nelle lamentele". Thiago Motta non getta benzina sul fuoco nel post-partita, ma ammette candidamente di essere andato oltre nelle sue rimostranze contro l'arbitro. Durante il match l'allenatore è parso spesso nervoso, ma alla fine si gode il pari in rimonta: " La partita sembrava finita, ma con grande cuore i giocatori sono riusciti a riprenderla. Nel secondo tempo, essendo andati in svantaggio, abbiamo rischiato di più".

"Soddisfatto di quanto fatto finora? Voi dovete giudicare..."

"I miei giocatori hanno libertà, soprattutto oggi che affrontavamo un avversario che punta molto sui duelli individuali. Sul loro pressing ci saremmo dovuti muovere meglio con e senza palla, oppure saltare le linee e andare direttamente al tre contro tre in attacco, ne avevamo la possibilità". La squadra deve ancora crescere: "Abbiamo giocatori di livello per migliorare la qualità delle nostre prestazioni e in tutti gli aspetti. Se sono soddisfatto? Dovete dirlo voi, non giudico il lavoro degli altri, figurarsi il mio". Ora la Champions e la sfida a Guardiola: "Non esiste un momento migliore o peggiore per affrontare il City, dovremo essere bravi a limitare il loro gioco e avere la forza di imporre anche la nostra strategia".