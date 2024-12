Uscito al 14' contro il Bologna, l'esterno bianconero ha raggiunto in mattinata il J Medical per effettuare gli accertamenti dopo la distorsione alla caviglia sinistra. L'esito degli esami: "modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente". Il giocatore resta in forte dubbio per il match contro il City

Dopo l'infortunio subito a pochi minuti dall'inizio del match contro il Bologna, Andrea Cambiaso si è sottoposto agli accertamenti al J Medical nella mattinata di domenica. "Modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente": questo l'esito degli esami. Un infortunio accaduto dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, quando Cambiaso aveva murato una violenta conclusione di Ndoye. L'impatto aveva causato una torsione che, nonostante l'intervento dello staff medico, lo aveva costretto al cambio con Rouhi. Cambiaso resta in forte dubbio per il match di Champions contro il City. Per i bianconeri le buone notizie arrivano da Douglas Luiz, tornato a disposizione di Thiago Motta. Anche per McKennie c'è la possibilità di rientrare in gruppo.