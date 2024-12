Gol-vittoria al Cagliari e dedica a Bove per Danilo Cataldi: "Stamattina gli avevo scritto di guardare la tv che avrei segnato all'incrocio. 'Impossibile...', mi ha risposto. Quindi gliel'ho ricordato nell'esultanza". Comuzzo aggiunge: "Insieme a Edoardo sogneremo ancora più in grande". E Palladino: "È stata la vittoria del gruppo e la dedichiamo al nostro Edo" FOTO. CATALDI DEDICA IL GOL A BOVE - CLASSIFICA - PAGELLE

Una vittoria importantissima e storica. Non si ferma più in campionato la Fiorentina, che infila l'ottavo successo di fila ed eguaglia la striscia record risalente alla stagione 1959/60 con Luis Carniglia in panchina. Basta l'1-0 al Cagliari per dimenticare l'eliminazione con l'Empoli in Coppa Italia, tre punti targati Danilo Cataldi e dedicati a Edoardo Bove: "L'esultanza era tra me e lui. Stamattina gli avevo scritto: 'Guarda la tv che oggi la metto sotto l'incrocio'. Lui mi ha risposto 'Impossibile…'. Quindi gliel'ho ricordato". Effettivamente Cataldi aveva ripetuto più volte alla telecamera 'Te l'avevo detto!'. "Oggi è andata bene - ha proseguito il centrocampista viola -, il gol ha portato i tre punti ed è la cosa fondamentale per il percorso che stiamo facendo. La Fiorentina è lì e se lo merita".

Palladino: "Vittoria del gruppo dedicata a Bove" Le parole e l'analisi di Raffaele Palladino: "I ragazzi e i tifosi sono incredibili con Edoardo. Oggi è stata una partita interpretata bene nel primo tempo, ma non l'abbiamo chiusa. Nella ripresa abbiamo sbagliato molto per meriti del Cagliari, ma la squadra ha dato tutto. È stata la vittoria del gruppo e la dedichiamo al nostro Edo". Sul match: "Abbiamo affrontato questa gara rispettando il Cagliari. Tutte le partite in Serie A sono difficili. Questo è un grande gruppo che lavora per migliorarsi. I primi difensori sono gli attaccanti: si difende e si attacca insieme, perché ne beneficia tutta la squadra. Si è creata un'alchimia, tutti si sacrificano per il compagno. Partita affrontata con umiltà, gara sporca ma portata a casa". E sulle otto vittorie di fila in campionato: "Dopo il ko con l'Atalanta non avrei potuto credere a una striscia del genere, io come la società e i tifosi. Venivamo da un percorso con tanti cambiamenti, abbiamo cercato di dare il nostro meglio. A Bergamo avevo capito di avere un gruppo forte. È bello, continuiamo così e non guardiamo la classifica".

Comuzzo: "Insieme a Edoardo sogneremo ancora più in grande" Altra partita da protagonista per Pietro Comuzzo, classe 2005 e ormai titolarissimo nella difesa viola: "Ci siamo abbassati a fine partita per difendere il risultato, lo facciamo tutti insieme. Io le prendo spesso di testa… Il cambio modulo ci ha dato tanti vantaggi. Diamo tutto per portare a casa il risultato, ma senza il lavoro degli attaccanti e di tutta la squadra non saremmo nulla. Non ci poniamo limiti, pensiamo partita dopo partita. Sapevamo gli altri risultati e ora ci crediamo. C'è grande unione tra tutti. Il coro per Bove a fine partita? Grande emozione, ora giochiamo per lui e gli dedichiamo i tre punti. Lui sta bene e noi siamo tranquilli. Insieme a lui sogneremo ancora più in grande".