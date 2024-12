Il direttore sportivo azzurro ha parlato della possibilità che Osimhen lasci il Galatasaray già a gennaio: "Non ci ha chiamato nessuno. Direi che ne stiamo parlando fin troppo, in questo momento non c'è assolutamente niente". Poi sul mercato di gennaio: "Se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa lo faremo, ma attualmente siamo concentrati sul campionato"

"Non ci ha chiamato nessuno. Osimhen è un calciatore di proprietà del Napoli che sta giocando in prestito al Galatasaray". Così Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, prima del match con la Lazio sulla possibilità di un cambiamento di maglia già a gennaio dell'attaccante nigeriano. "Direi che ne stiamo parlando fin troppo - ha proseguito Manna su Dazn -, in questo momento non c'è assolutamente niente e siamo concentrati sul campo. Abbiamo fatto tante operazioni nella sessione estiva, se avremo bisogno di fare altre cose saremo pronti come lo siamo sempre stati. Quindi non stiamo ragionando su questa cosa in questo momento".