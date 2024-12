Dove vedere Venezia-Como

La partita Venezia-Como, valida per la 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 8 dicembre alle 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Marina Presello e Francesco Cosatti. Dalle ore 15 alle 17.55 appuntamento con 'Sunday Football' . In studio: Leo DI Bello in compagnia di Nando Orsi e Federico Zancan. Alle 20 spazio ad 'Anteprima Club' con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini.

I numeri di Venezia e Como

Il Como è imbattuto contro il Venezia in Serie A: l’unica precedente stagione in cui le due formazioni si sono affrontate nella competizione risale al 1949/50, quando i lariani vinsero 2-1 il match d’andata, pareggiando poi 0-0 nel girone di ritorno. Il Venezia è rimasto imbattuto in ciascuno degli ultimi cinque precedenti casalinghi in campionato contro il Como, grazie a tre successi e due pareggi; l’ultimo successo esterno dei lariani in campionato contro questa avversaria risale all’11 settembre 1994, 1-0 in Serie B. Il Venezia ha sia segnato che subito gol in ciascuno degli ultimi sette incontri di Serie A contro avversarie neopromosse e nel parziale ha vinto solo una volta (3N, 3P): 2-1 l’11 settembre 2021, contro l’Empoli. Dopo il pareggio 1-1 contro il Genoa nell’ultima trasferta di campionato, il Como può rimanere imbattuto in due gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2003 (due pareggi per 0-0 in quell’occasione, contro Torino ed Empoli). Il Venezia ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato e l’ultima volta che ha registrato cinque sconfitte consecutive in un girone d’andata di Serie A risale al 2001/02, con Cesare Prandelli in panchina. Il Como è una delle quattro squadre che non hanno vinto alcuna gara nei cinque grandi campionati europei a partire dal mese di ottobre, insieme a Heidenheim, Bochum e Nantes.