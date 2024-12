Dove vedere Verona-Empoli

La partita Verona-Empoli , valida per la 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 8 dicembre alle ore 15.00 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Verona ed Empoli

L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Empoli (3V, 3N), trovando il successo nei due più recenti; solo contro il Venezia (sette) ha una serie aperta di imbattibilità più lunga nel torneo. L'Empoli ha vinto solo una delle sette trasferte di Serie A giocate contro l'Hellas Verona (1N, 5P): 1-0 il 6 dicembre 2015, deciso da una rete di Andrea Costa. L'Empoli è la squadra che l'Hellas Verona ha affrontato più volte in Serie A senza aver mai subito più di un gol in una singola partita: in 14 precedenti quattro clean sheet e 10 gare con una rete incassata. L'Hellas Verona ha subito gol in ciascuna delle ultime 11 gare di campionato (2.7 reti incassate in media nel periodo) e ha perso tutte le tre più recenti; l'ultima volta che i gialloblù hanno registrato più sconfitte consecutive in Serie A è stata tra ottobre e novembre 2023, cinque ko di fila sotto la gestione di Marco Baroni. L'Empoli ha vinto solo una volta nelle ultime nove giornate di campionato (4N, 4P): 1-0 lo scorso 4 novembre contro il Como; i toscani avevano trovato il successo in due delle quattro precedenti (2N). L'Hellas Verona è la prima formazione che ha perso 10 delle prime 14 gare in una stagione di Serie A senza sostare in zona retrocessione da quando il campionato è tornato a 20 squadre nel 2004/05. L'Empoli è, insieme al Friburgo, una delle due squadre che non hanno ancora trovato la rete nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in stagione nei cinque grandi campionati europei; nello stesso parziale l'Hellas Verona ne ha realizzati cinque, più di ogni altra squadra attualmente nelle ultime cinque posizioni nella classifica di questa Serie A. Il 24% delle reti dell'Hellas Verona in questa Serie A sono state segnate da fuori area, cioè quattro su 17. In generale, nel 2024 solo l’Atalanta (16) ha realizzato più reti dei gialloblù (13) dalla distanza nella competizione.