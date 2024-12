Atalanta, la vera svolta è in difesa: l'analisi

La sconfitta del Napoli contro la Lazio lascia al primo posto solitario della classifica la squadra di Gasperini, in cui si intravede una nuova strategia: rispetto alle prime partite di campionato, diversi parametri evidenziano come l’Atalanta conceda meno e sia più attenta in difesa. Dopo la vittoria sul Milan, a Sky Calcio Club gli ospiti di Fabio Caressa analizzano il momento e l’evoluzione dei nerazzurri

