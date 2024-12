Marchegiani: "La Lazio può sognare fino alla fine"

A Sky Calcio Club Luca Marchegiani analizza la vittoria allo stadio Maradona: “Questa Lazio può sognare fino alla fine, non sta mostrando nessun tipo di flessione. Contro il Napoli mi ha impressionato per maturità e solidità in una partita molto difficile”. Poi gli ospiti di Fabio Caressa si concentrano sull’evoluzione di Guendouzi: dal conflitto ai tempi di Tudor allenatore al ruolo centrale che ora ha in questa squadra il centrocampista francese

