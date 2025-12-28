Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cremonese-Napoli, Di Lorenzo: "Questa squadra darà sempre tutto per Conte"

napoli

Il capitano degli azzurri è intervenuto su Sky dopo la vittoria con la Cremonese: "Chiudiamo un anno importante con un successo in trasferta. Abbiamo dimostrato che se abbiamo questo spirito possiamo giocarcela con chiunque. Non c'è mai stato alcun distacco tra noi e l'allenatore: questa squadra darà sempre tutto per Conte, solo lui poteva riportarci a questi livelli"

LE PAROLE DI CONTEPAGELLE - CLASSIFICA

"Una bella vittoria che chiude un'annata bella. È stato un anno importante per tutti noi, volevamo chiuderlo con un successo in trasferta". Inizia così l'intervento di Giovanni Di Lorenzo su Sky Sport al termine di Cremonese-Napoli 0-2. "Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che se abbiamo questo spirito e atteggiamento possiamo giocarcela con tutti. Siamo cresciuti in consapevolezza, siamo contenti perché fino a un mese fa sembrava tutto da buttare. Il Napoli c'è sempre stato, poi ci sono momenti in cui si riesce a esprimersi al meglio". Poi il capitano azzurro parla del rapporto con Conte: "Non c'è mai stato alcun distacco tra noi e il mister. Questa squadra darà sempre tutto per Conte, solo lui poteva riportarci a questi livello. Su questo ci metto la mano sul fuoco, sono il capitano e penso di parlare a nome di tutto il gruppo: mai nessuno volterà le spalle all'allenatore e lui non le volterà a noi. C'è unione, una visione unica e questo durerà fin quando saremo insieme".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Di Lorenzo: "Daremo sempre tutto per Conte"

napoli

Il capitano degli azzurri è intervenuto su Sky dopo la vittoria con la Cremonese: "Chiudiamo un...

Conte: "Nel 2025 abbiamo fatto cose straordinarie"

napoli

Conte ha commentato la vittoria del suo Napoli sulla Cremonese: "Festeggiamo un 2025 bellissimo...

Allegri: "Scudetto? Obiettivo tornare tra prime 4"

MILAN

I rossoneri ritrovano la vittoria battendo 3-0 l'Hellas, partita e prestazione analizzate da...

Gasperini: "Dovbyk non convocato. Sul mercato..."

roma-genoa

Vigilia di Roma-Genoa (match LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW lunedì 29 dicembre alle...

Gol di Kalulu o autogol di Calabresi? La decisione

Serie A

Il gol che ha sbloccato Pisa-Juve porta la firma di Kalulu. Al 73' McKennie mette un cross in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE