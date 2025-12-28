"Una bella vittoria che chiude un'annata bella. È stato un anno importante per tutti noi, volevamo chiuderlo con un successo in trasferta". Inizia così l'intervento di Giovanni Di Lorenzo su Sky Sport al termine di Cremonese-Napoli 0-2. "Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che se abbiamo questo spirito e atteggiamento possiamo giocarcela con tutti. Siamo cresciuti in consapevolezza, siamo contenti perché fino a un mese fa sembrava tutto da buttare. Il Napoli c'è sempre stato, poi ci sono momenti in cui si riesce a esprimersi al meglio". Poi il capitano azzurro parla del rapporto con Conte: "Non c'è mai stato alcun distacco tra noi e il mister. Questa squadra darà sempre tutto per Conte, solo lui poteva riportarci a questi livello. Su questo ci metto la mano sul fuoco, sono il capitano e penso di parlare a nome di tutto il gruppo: mai nessuno volterà le spalle all'allenatore e lui non le volterà a noi. C'è unione, una visione unica e questo durerà fin quando saremo insieme".