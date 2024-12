È bene ribadirlo: per quanto questo confronto statistico prenda in considerazione solo i dati riferiti alla Serie A, il doppio impegno in Europa pesa molto sul minutaggio dei giocatori e il relativo ricambio. Ad ogni modo, sempre prendendo come riferimento lo stesso campione, possiamo osservare come l'Inter di Inzaghi abbia cinque giocatori sopra i mille minuti (Sommer, Mkhitaryan, Thuram, Dimarco, Bastoni) e sei in totale sopra i 900 (si aggiunge Lautaro). E il dodicesimo più utilizzato (a confronto coi 403' di Gilmour) è De Vrij con 603'.