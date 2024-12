Lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Ecco l'esito degli esami ai quali si è sottoposto Christian Pulisic, uno degli intoccabili del Milan di Fonseca con 8 gol e 6 assist tra tutte le competizioni. Il 26enne statunitense era stato costretto a uscire prima dell'intervallo a Bergamo, cambio necessario dopo che il giocatore aveva avvertito un indurimento al polpaccio. E la risonanza svolta in mattinata ha confermato l'infortunio di Pulisic, che dovrà restare fermo almeno 15 giorni. Uno stop che lo costringerà a saltare la Stella Rossa in Champions League, ma anche le prossime sfide di campionato contro Genoa (15 dicembre) e Verona (20 dicembre). Lo staff rossonero proverà a recuperarlo per la sfida a San Siro contro la Roma in programma il prossimo 29 dicembre.

