Introduzione
Cosa hanno fatto oggi e il programma degli allenamenti in vista della 17^ giornata di Serie A: qui, in ordine di classifica, tutte le news sulle 20 squadre del nostro campionato. E non tutte si sono fermate nel giorno di Natale...
Quello che devi sapere
INTER
Di ritorno dall'Arabia dopo la sconfitta ai rigori in Supercoppa contro il Bologna, la capolista Inter è a riposo durante questo Natale. Per Chivu niente allenamento alla vigilia e nemmeno nella giornata odierna totale riposo per riprende il lavoro domani, 26 dicembre, in vista della sfida di domenica sera contro l’Atalanta di Palladino a Bergamo.
MILAN
Il Milan di Allegri, secondo in classifica a un solo punto dall'Inter, come i nerazzurri sta trascorrendo un Natale di totale riposo. Dopo la Supercoppa in Arabia, e dopo aver accolto l'ultimo arrivato Füllkrug , i rossoneri riprenderanno ad allenarsi iil 26 dicembre pomeriggio, attendendo la sfida di San Siro contro il Verona: domenica 28 dicembre alle 12.30. Per il Milan possibile il rientro di Leao dal 1'.
NAPOLI
Terzo in classifica e con una Supercoppa da poco sistemata in bacheca, il Napoli tornerà in campo nella giornata di Santo Stefano per preparare il prossimo impegno di campionato. La squadra allenata da Conte sarà domenica sul campo della Cremonese.
ROMA
Voglia di riscatto. Queste le premesse prima del ritorno al lavoro per la Roma di Gasperini: dopo la sconfitta contro la Juventus, i giallorossi scenderanno in campo lunedì in casa contro il Genoa di De Rossi, che dunque farà il suo ritorno all'Olimpico da avversario. Domani la ripresa delle attività: 26-27-28 dicembre le date dey tre allenamenti già programmati. Vanno verso il recupero Hermoso e Dovbyk. E uno sguardo sempre al mercato con l'obiettivo principale per l'attacco che resta sempre Zirkzee.
JUVENTUS
Oggi riposo per la Juventus, mentre domani la giornata sarà decisiva per capire se Spalletti a Pisa avrà a disposizione McKennie, Conceiçao e Cabal. Da quando c'è il tecnico toscano alla guida dei bianconeri, la squadra viaggia allo stesso livello delle prime: in 7 partite, 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. E i tifosi si augurano ovviamente di ricevere un regalo di Natale nella sfida di domenica sera per continuare il trend positivo.
BOLOGNA
Rimettersi in marcia dopo la Supercoppa. Il Bologna, uscito a testa alta dall'esperienza araba, si è allenato alla vigilia di Natale e tornerà in campo domani aspettando la sfida della 17^ giornata che lo vedrà impegnato nel derby contro il Sassuolo. Heggem dovrà saltare il match per squalifica visto che l'ultimo giocato dal norvegese era in Supercoppa.
COMO
Allenamento nella mattinata di Natale per il Como di Fabregas e, pranzo il pranzo, pomeriggio di libertà. Sabato 27 la formazione lombarda affronterà in trasferta il Lecce.
LAZIO
Natale di lavoro sul campo per la Lazio. Allenamento in mattinata per la squadra biancoceleste di Sarri. Domani la partenza per Udine in vista della partita di sabato alle 18.
ATALANTA
Lavoro alla vigilia e poi Natale di riposo per l'Atalanta di Palladino, attesa dal big match di domenica sera, alle 20.45, contro l'Inter prima della classe. Domani la ripresa degli allenamenti.
SASSUOLO
Natale di riposo per il Sassuolo. I neroverdi di Grosso, attesi dal derby contro il Bologna nella 17^ giornata, riprenderanno gli allenamenti il 26 dicembre. Torna Thorstvedt dalla squalifica, da valutare Pinamonti.
CREMONESE
La Cremonese arriva alla 17^ giornata da decima in classifica e con un impegno sì in casa, ma decisamente complicato contro il Napoli. Il fischio d'inzio alle 15 di domenica.
UDINESE
Squadra di Runjaic in ritiro da questa sera dopo il 5-1 subito contro la Fiorentina. La seconda parte del Natale dell'Udinese trascorrerà così in attesa della sfida interna del 27 dicembre contro la Lazio.
TORINO
Natale libero come da promessa di Baroni in caso di vittoria col Sassuolo. La squadra si ritroverà domani pomeriggio al Filadelfia. Si va verso la conferma della formazione di Reggio Emilia con ballottaggio però Simeone-Zapata in vista della partita contro il Cagliari.
LECCE
Il Lecce ospiterà il Como sabato alle 17. La squadra di Di Francesco, che ha lavorato alla vigilia di Natale e riprenderà gli allenamenti il 26 dicembre, è reduce da un importante successo contro il Pisa e ovviamente proverà da dare continuità a questo risultato.
CAGLIARI
Tra i rossoblù Borrelli ha lavorato parzialmente con la squadra, personalizzato invece per Zé Pedro. Oggi allenamento mattutino, come nella giornata di ieri. Sempre senza i lungodegenti Felici e Belotti, ma anche senza Luvumbo e Liteta impegnati in Coppa d'Africa. Il Cagliari sabato pomeriggio giocherà in casa del Torino.
GENOA
A Natale la squadra ligure a riposo, mentre allenamento c'è stato nella mattina della vigilia. Si riprenderà a lavorare il 26 pomeriggio, in attesa della partita del 28 dicembre in casa della Roma. Come già detto, per De Rossi sarà un ritorno all'Olimpico.
PARMA
Allenamento della vigilia aperto ai tifosi annullato a causa del maltempo e per preservare il manto in vista del prossimo impegno in programma sabato pomeriggio. Per il Parma di Cuesta c'è la Fiorentina.
VERONA
Dopo la vigilia, il Verona in campo anche a Natale: gialloblù in mattinata a Castelnuovo del Garda per lavorare in vista del prossimo impegno in casa del Milan.
PISA
Nessuna sosta nel programma di allenamento del Pisa, che trascorrerà le festività Natalizie sui campi di San Piero a Grado per preparare la sfida con la Juventus in programma sabato 27 dicembre - ore 20.45 - alla Cetilar Arena. gli allenamenti proseguiranno poi con le sedute di martedì (pomeriggio), mercoledì (mattina), giovedì (mattina) e venerdì (pomeriggio).
FIORENTINA
La vittoria contro l'Udinese per 5-1 è una reazione, ma la strada per la Fiorentina di Vanoli è sempre molto in salita. Prossimo ostacolo il Parma al Tardini.