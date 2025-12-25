Oggi riposo per la Juventus, mentre domani la giornata sarà decisiva per capire se Spalletti a Pisa avrà a disposizione McKennie, Conceiçao e Cabal. Da quando c'è il tecnico toscano alla guida dei bianconeri, la squadra viaggia allo stesso livello delle prime: in 7 partite, 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. E i tifosi si augurano ovviamente di ricevere un regalo di Natale nella sfida di domenica sera per continuare il trend positivo.