Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A, il Natale delle 20 squadre: programma e news aspettando la 17^ giornata

Serie A

Introduzione

Cosa hanno fatto oggi e il programma degli allenamenti in vista della 17^ giornata di Serie A: qui, in ordine di classifica, tutte le news sulle 20 squadre del nostro campionato. E non tutte si sono fermate nel giorno di Natale...
 

LA CLASSIFICA DI SERIE A - GLI INDISPONIBILI

Quello che devi sapere

INTER

Di ritorno dall'Arabia dopo la sconfitta ai rigori in Supercoppa contro il Bologna, la capolista Inter è a riposo durante questo Natale. Per Chivu niente allenamento alla vigilia e nemmeno nella giornata odierna totale riposo per riprende il lavoro domani, 26 dicembre, in vista della sfida di domenica sera contro l’Atalanta di Palladino a Bergamo.

1/20

MILAN

Il Milan di Allegri, secondo in classifica a un solo punto dall'Inter, come i nerazzurri sta trascorrendo un Natale di totale riposo. Dopo la Supercoppa in Arabia, e dopo aver accolto l'ultimo arrivato Füllkrug , i rossoneri riprenderanno ad allenarsi iil 26 dicembre pomeriggio, attendendo la sfida di San Siro contro il Verona: domenica 28 dicembre alle 12.30. Per il Milan possibile il rientro di Leao dal 1'.

2/20
pubblicità

NAPOLI

Terzo in classifica e con una Supercoppa da poco sistemata in bacheca, il Napoli tornerà in campo nella giornata di Santo Stefano per preparare il prossimo impegno di campionato. La squadra allenata da Conte sarà domenica sul campo della Cremonese.

3/20

ROMA

Voglia di riscatto. Queste le premesse prima del ritorno al lavoro per la Roma di Gasperini: dopo la sconfitta contro la Juventus, i giallorossi scenderanno in campo lunedì in casa contro il Genoa di De Rossi, che dunque farà il suo ritorno all'Olimpico da avversario. Domani la ripresa delle attività: 26-27-28 dicembre le date dey tre allenamenti già programmati. Vanno verso il recupero Hermoso e Dovbyk. E uno sguardo sempre al mercato con l'obiettivo principale per l'attacco che resta sempre Zirkzee.

4/20
pubblicità

JUVENTUS

Oggi riposo per la Juventus, mentre domani la giornata sarà decisiva per capire se Spalletti a Pisa avrà a disposizione McKennie, Conceiçao e Cabal. Da quando c'è il tecnico toscano alla guida dei bianconeri, la squadra viaggia allo stesso livello delle prime: in 7 partite, 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. E i tifosi si augurano ovviamente di ricevere un regalo di Natale nella sfida di domenica sera per continuare il trend positivo.

5/20

BOLOGNA

Rimettersi in marcia dopo la Supercoppa. Il Bologna, uscito a testa alta dall'esperienza araba, si è allenato alla vigilia di Natale e tornerà in campo domani aspettando la sfida della 17^ giornata che lo vedrà impegnato nel derby contro il Sassuolo. Heggem dovrà saltare il match per squalifica visto che l'ultimo giocato dal norvegese era in Supercoppa.

6/20
pubblicità

COMO

Allenamento nella mattinata di Natale per il Como di Fabregas e, pranzo il pranzo, pomeriggio di libertà. Sabato 27 la formazione lombarda affronterà in trasferta il Lecce.

7/20

LAZIO

Natale di lavoro sul campo per la Lazio. Allenamento in mattinata per la squadra biancoceleste di Sarri. Domani la partenza per Udine in vista della partita di sabato alle 18.

8/20
pubblicità

ATALANTA

Lavoro alla vigilia e poi Natale di riposo per l'Atalanta di Palladino, attesa dal big match di domenica sera, alle 20.45, contro l'Inter prima della classe. Domani la ripresa degli allenamenti.

9/20

SASSUOLO

Natale di riposo per il Sassuolo. I neroverdi di Grosso, attesi dal derby contro il Bologna nella 17^ giornata, riprenderanno gli allenamenti il 26 dicembre. Torna Thorstvedt dalla squalifica, da valutare Pinamonti.

10/20
pubblicità

CREMONESE

La Cremonese arriva alla 17^ giornata da decima in classifica e con un impegno sì in casa, ma decisamente complicato contro il Napoli. Il fischio d'inzio alle 15 di domenica.

11/20

UDINESE

Squadra di Runjaic in ritiro da questa sera dopo il 5-1 subito contro la Fiorentina. La seconda parte del Natale dell'Udinese trascorrerà così in attesa della sfida interna del 27 dicembre contro la Lazio

12/20
pubblicità

TORINO

Natale libero come da promessa di Baroni in caso di vittoria col Sassuolo. La squadra si ritroverà domani pomeriggio al Filadelfia. Si va verso la conferma della formazione di Reggio Emilia con ballottaggio però Simeone-Zapata in vista della partita contro il Cagliari.

13/20

LECCE

Il Lecce ospiterà il Como sabato alle 17. La squadra di Di Francesco, che ha lavorato alla vigilia di Natale e riprenderà gli allenamenti il 26 dicembre, è reduce da un importante successo contro il Pisa e ovviamente proverà da dare continuità a questo risultato. 

14/20
pubblicità

CAGLIARI

Tra i rossoblù Borrelli ha lavorato parzialmente con la squadra, personalizzato invece per Zé Pedro. Oggi allenamento mattutino, come nella giornata di ieri. Sempre senza i lungodegenti Felici e Belotti, ma anche senza Luvumbo e Liteta impegnati in Coppa d'Africa. Il Cagliari sabato pomeriggio giocherà in casa del Torino.

15/20

GENOA

Natale la squadra ligure a riposo, mentre allenamento c'è stato nella mattina della vigilia. Si riprenderà a lavorare il 26 pomeriggio, in attesa della partita del 28 dicembre in casa della Roma. Come già detto, per De Rossi sarà un ritorno all'Olimpico.

16/20
pubblicità

PARMA

Allenamento della vigilia aperto ai tifosi annullato a causa del maltempo e per preservare il manto in vista del prossimo impegno in programma sabato pomeriggio. Per il Parma di Cuesta c'è la Fiorentina.

17/20

VERONA

Dopo la vigilia, il Verona in campo anche a Natale: gialloblù in mattinata a Castelnuovo del Garda per lavorare in vista del prossimo impegno in casa del Milan.

18/20
pubblicità

PISA

Nessuna sosta nel programma di allenamento del Pisa, che trascorrerà le festività Natalizie sui campi di San Piero a Grado per preparare la sfida con la Juventus in programma sabato 27 dicembre - ore 20.45 - alla Cetilar Arena. gli allenamenti proseguiranno poi con le sedute di martedì (pomeriggio), mercoledì (mattina), giovedì (mattina) e venerdì (pomeriggio).

19/20

FIORENTINA

La vittoria contro l'Udinese per 5-1 è una reazione, ma la strada per la Fiorentina di Vanoli è sempre molto in salita. Prossimo ostacolo il Parma al Tardini.

20/20
pubblicità

Leggi anche

Serie A

Il Natale delle 20 squadre di Serie A: l'agenda

Serie A

Gli indisponibili per la 17^: operato Bernardeschi

il profilo

Scoperte, plusvalenze: così Ottolini al Genoa

la guida

Supercoppa italiana: la finale sarà Napoli-Bologna

scontri diretti

Inter ancora ko in uno scontro diretto: 6 su 7