Le pagelle di Milan-Genoa 0-0

A San Siro finisce senza reti la sfida tra Milan e Genoa. Nella squadra di Fonseca i migliori sono Morata -che colpisce una traversa- e il giovane Jimenez. Sotto la sufficienza Thiaw, Fofana, Chukwueze, Liberali e Abraham. Anche Camarda quando entra non incide, così come Okafor. Il migliore in campo è Thorsby, nella squadra di Vieira bene anche Leali e Frendrup. Unico sotto il 6 è Pinamonti. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Daniele Barone

MILAN-GENOA 0-0, GLI HIGHLIGHTS