Il riscatto dei giganti: Lukaku e il Napoli riprendono la marcia

Antonio Conte aveva chiesto una risposta alla sua squadra dopo la doppia sconfitta contro la Lazio. Dopo un primo tempo difficile gli Azzurri hanno cambiato marcia, ritrovando i 3 punti e riprendendo la rincorsa all'Atalanta. McTominay e Anguissa si sono confermati su altissimi livelli ma il migliore in campo è stato David Neres, chiamato a sostutuire l'infortunato Kvaratskhelia. In gol anche 'Big Rom' con un'azione di potenza delle sue: un segnale prezioso in un momento personale complesso