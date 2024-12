Dove vedere Lazio-Inter

La partita Lazio-Inter , valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa l unedì 16 dicembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Inter

La Lazio ha vinto solo due delle ultime otto gare di Serie A contro l'Inter (2N, 4P), anche se entrambi questi successi sono arrivati in gare casalinghe (il 16 ottobre 2021 e il 26 agosto 2022, entrambi con il punteggio di 3-1, con Maurizio Sarri in panchina). L’Inter ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio (ottenendo nel parziale quattro successi, un pareggio e tre sconfitte), l’ultima volta che è andata in gol in più gare esterne consecutive contro questa avversaria nella competizione risale al 1960 (12 in quell’occasione). La Lazio ha conquistato 31 punti in questo campionato e con un successo potrebbe arrivare a quota 34 dopo 16 gare stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1999/2000 (34) e il 2019/2020 (36). L’Inter ha segnato 41 reti in trasferta nel 2024 in Serie A, solo in due anni solari ha fatto meglio nella competizione: 46 nel 1949 e 43 nel 2021. Inoltre, con un successo i nerazzurri eguaglierebbero il numero di vittorie in trasferta ottenute in un anno solare in Serie A (attualmente a 12, meno solo delle 13 registrate nel 2007 e nel 2021). La Lazio è la squadra che ha vinto più incontri in questa Serie A con un solo gol di scarto: sei; considerando i cinque grandi campionati europei in corso, solo il Maiorca ha trovato più successi con un margine di una rete nella stagione in corso (sette). Solo l’Atletico Madrid (13) ha segnato più reti della Lazio (12, come il Barcellona) nel corso dell’ultimo quarto d’ora di partita nei maggiori cinque campionati europei; dall’altra parte, l’Inter ha subito ben sette delle 15 reti nel corso degli ultimi 15 minuti, il 47%, il dato più alto in percentuale nella Serie A in corso.