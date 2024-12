Lo spagnolo non prenderà parte alla trasferta di Verona a causa di una tonsillite. Ad annunciarlo è stato l'allenatore rossonero Fonseca in conferenza: "Potrebbe esserci Camarda, lui come altri. Con Abraham insieme dal 1'? Non credo..."

A Verona senza Alvaro Morata. Il Milan dovrà fare a meno di una pedina importante nella trasferta di domani per il match che aprirà la 17^ giornata di Serie A. L'attaccante spagnolo è alle prese con una tonsillite (con febbre molto alta) e non sarà convocato. A parlarne è stato l'allenatore rossonero Fonseca in conferenza stampa: "Abbiamo avuto diversi infortuni, tra cui ora Morata che ha la tonsillite. Può giocare Camarda, lui come altri. Qualcuno dei giovani sarà in campo anche domani. Abraham e Camarda insieme dal 1'? All'inizio della settimana ho pensato a questa possibilità di avere due attaccanti, Camarda o Abraham, o Morata o Abraham, ma con la situazione attuale di Alvaro ritengo che non possiamo iniziare con due attaccanti".