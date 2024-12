Verona al fondo Presidio Investors: Zanzi nuovo ad

Il Verona è pronto a cambiare proprietà. Nella notte è infatti arrivata la chiusura della cessione al fondo americano Presidio Investors che ha sede ad Austin, in Texas. Questo fondo opera in vari settori, tra cui finanza, immobiliare, entertainment, tecnologie e moda, ma è la prima volta che entra nel mondo del calcio. Il nuovo amministratore delegato sarà Italo Zanzi, già in passato Ceo della Roma dal 2012 al 2016 durante la presidenza di James Pallotta

Si avvicina il cambio di proprietà in casa Hellas Verona. La notte scorsa sarebbero stati definiti tutti i dettagli per il passaggio del club dalla famiglia Setti al fondo statunitense Presidio Investors, con base ad Austin in Texas. La chiusura dell'operazione dovrebbe avvenire entro la fine del 2024 con la partita di domani contro il Milan che potrebbe essere l'ultima dell'era Maurizio Setti. In via di definizione anche l'organigramma che dovrebbe avere come amministratore delegato Italo Zanzi, classe 1974, avvocato e dirigente sportivo statunitense. Dal 2012 al 2016 è stato CEO della Roma durante la presidenza di James Pallotta. Nonostante il cambio di proprietà, Sean Sogliano resterà il direttore sportivo del Verona almeno fino al termine della stagione.

Ma cosa è la Presidio Investors? La società di private equity Presidio Investors vanta una tradizione di oltre 75 anni ed è specializzata in investimenti nel mercato medio-basso. Il fondo, con sede ad Austin, Texas, collabora principalmente con aziende di nicchia in crescita nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari.