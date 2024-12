Atalanta, Malagò consegna Stella d'Oro a Percassi

Visita speciale al Gewiss Stadion di Bergamo. Il presidente del Coni Giovanni Malagò si è presentato nel quartier generale dell'Atalanta per conferire, al presidente Antonio Percassi, la Stella d’Oro al merito sportivo. “Un premio importante, ma molto meno importante di quello che ha fatto Percassi, non solo con l’Atalanta, ma in tutto il suo percorso di vita da dirigente sportivo, anche da atleta. Forse siamo arrivati in ritardo” ha dichiarato il numero uno dello sport itailiano.

Una visita programmata da mesi che però, per vari motivi è stata spostata fino ad oggi giovedì 19 dicembre. Giovanni Malagò è arrivato a Bergamo al Gewiss Stadion, che con l'occasione ha potuto visitare dopo i lavori di rifacimento, per conferire al presidente Antonio Percassi la Stella d’Oro al merito sportivo. “Un premio importante, ma molto meno importante di quello che ha fatto Percassi" ha detto Malagò "non solo con l’Atalanta, ma in tutto il suo percorso di vita da dirigente sportivo, anche da atleta. Forse siamo arrivati in ritardo”. Malagò poi ha voluto fare i complimenti a tutta la società bergamasca: “Ho visto una realtà unica. Dietro a questa struttura c’è un lavoro di dedizione, di preparazione, di lavoro, di energie spese, di progetti, di professionisti, di burocrazia, di follia, di soggetti che interloquiscono, di conferenze, di servizi. Pazienti e concreti, un po’ come la mentalità delle persone qui di Bergamo. E anche un giusto riconoscimento a questa città, che quest’anno è stata riconosciuta come quella che si vive meglio. Gente seria”.