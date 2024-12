McKennie: "A Monza giochiamo come contro il City"

"Sono un jolly, è normale giocare in tanti ruoli"

E' stata quindi l'occasione per parlare del momento della Juventus, impegnata contro il Monza nel prossimo turno di campionato. "Dobbiamo giocare contro il Monza come contro il City, con la stessa mentalità e con lo stesso atteggiamento. Speriamo nei tre punti". Sulla duttilità del suo ruolo è stato chiaro: "Sono un jolly, per me è normale giocare in tanti ruoli, quando gioco e riesco a dare una mano alla squadra sono felice". Sui troppi pareggi del club bianconero: "Ci vogliono più attenzione e pazienza per concretizzare". Alla fine gli viene chiesto quale regalo di Natale desidera. L'americano non ci pensa due volte: "I tre punti contro il Monza domenica sera".