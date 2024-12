Dopo la pesante sconfitta contro l'Inter, la Lazio va a caccia del riscatto e lo fa in una trasferta non semplice come quella del Via del Mare contro il Lecce. Baroni può contare su Castellanos dal 1'. Tornano anche Gila e Romagnoli. Giampaolo con Krstovic riferimento più avanzato. Ai suoi lati Moriente e Pierotti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD