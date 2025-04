16 le giornate disputate contro le big, 15 quelle già archiviate contro le squadre piazzate dalla 10^ posizione in classifica in poi. E qui, invece, il rendimento finora nel girone di ritorno sta andando in calando rispetto a quella che era stata l'andata dove, dopo la sconfitta all'esordio stagionale per 3-0 a Verona, il Napoli non aveva più sbagliato un colpo. Da febbraio in poi sono arrivati i pareggi contro Udinese e Venezia e la sconfitta di Como.

1^: Verona- Napoli 3-0

3^: Napoli -Parma 2-1

-Parma 4^: Cagliari- Napoli 0-4

6^: Napoli -Monza 2-0

-Monza 7^: Napoli -Como 3-1

-Como 8^: Empoli- Napoli 0-1

9^: Napoli -Lecce 1-0

-Lecce 14^: Torino- Napoli 0-1

16^: Udinese- Napoli 1-3

17^: Genoa- Napoli 1-2

18^: Napoli -Venezia 1-0

-Venezia 20^: Napoli -Verona 2-0

-Verona 24^: Napoli -Udinese 1-1

-Udinese 26^: Como- Napoli 2-1

29^: Venezia-Napoli 0-0