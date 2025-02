Le probabili formazioni di Juventus-Inter

È il weekend del derby d'Italia: domenica alle 20.45 la Juventus sfida l'Inter allo Stadium. Thiago Motta potrebbe proporre Conceiçao dal primo minuto, con McKennie e Nico sulla trequarti col portoghese e Yildiz verso la panchina. Davanti ancora Kolo Muani. Inzaghi recupera Thuram, ma al momento il favorito per affiancare Lautaro Martinez è Taremi. L'altro ballottaggio è in difesa, con Acerbi in vantaggio su De Vrij. Ecco le probabili formazioni

