L'allenatore bianconero ha introdotto la sfida contro i viola: "Palladino è un ottimo allenatore, hanno qualità e sono pericolosi in ripartenza. Noi abbiamo recuperato Douglas Luiz, Gonzalez, Koopmeiners e Danilo". E proprio sul capitano al centro dei rumors di mercato: "Pensa esclusivamente alla Fiorentina, ne discuteremo al momento opportuno". Juventus-Fiorentina è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI