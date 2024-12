Dal figlio Pietro che ha interpretato Totti, al suo affetto per Ranieri: "Mi piacerebbe parlargli, se dovessi immaginarmi un film lo su di lui". La sua passione per la Roma è "da 10" e non ha mai mancato di nasconderlo, anche quando ha deciso di esultare in maniera davvero curiosa. L'intervista a Sergio Castellitto in esclusiva per Sky Sport Insider