Koopmeiners ancora in dubbio per la Fiorentina

Ottimismo sì ma ancora qualche dubbio che verrà sciolto nell'allenamento del venerdì. Alla ripresa, Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz hanno svolto ancora allenamento differenziato. Il centrocampista olandese era stato sostituito nell'intervallo di Monza-Juventus per un fastidio all'adduttore, gli esami hanno escluso lesioni ma non si correranno rischi visto che c'è la Supercopp a ma non solo, un gennaio fitto di scontri diretti e impegni di Champions, quindi contro la Fiorentina giocherà solo se non avrà il minimo fastidio, anche perché quello di centrocampo è un reparto con tante alternative.

Le condizioni di Douglas Luiz e Danilo

Diverso il discorso per Douglas Luiz, che sta seguendo un percorso personalizzato di allenamenti, e per Danilo reduce da una leggera distorsione alla caviglia alla vigilia di Monza-Juventus e al centro di voci di mercato. Al mercato ci pensa Cristiano Giuntoli con i suoi collaboratori, Thiago Motta pensa al campo e allo scontro diretto con la Florentina. Finora ne ha vinto solo uno contro la Lazio e domenica ha l'opportunità per superare la squadra di Palladino e chiudere l'anno con una vittoria sarebbe un bel segnale per la classifica e per un mese di gennaio che può segnare in maniera decisa, nel bene o nel male, la stagione della Juventus.