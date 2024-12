Bocchetti: "Farò di tutto per la salvezza"

Giornata di conferenza stampa in casa Monza che ha presentato il nuovo allenatore Salvatore Bocchetti . "Ringrazio Bianchessi e Galliani per questa opportunità, darò tutto me stesso. Farò di tutto e di più per raggiungere l’obiettivo della salvezza . La squadra è triste, com’è normale dopo un esonero. Ma c’è la volontà di ripartire e fare risultato già sabato col Parma. Siamo pronti, ho visto i ragazzi belli vivi, faremo di tutto per fare risultato già sabato: è l’unica cosa che conta”.

"L'unica strada che conosco è il lavoro"

Il nuovo allenatore ha aggiunto: "Analogie tra la salvezza del Verona di due anni fa e quest’anno? Ho visto il Monza quando ha vinto 3-0 al Bentegodi quest’anno, ero lì per aggiornarmi come è giusto che sia. Ho portato bene… L’ho detto anche a Galliani. A Verona la squadra aveva 5 punti ed era molto demoralizzata, non voglio fare paragoni tra questa e quella situazione ma ci sono oggi i presupposti per fare come allora se non di più. Sono sicuro che raggiungeremo l’obiettivo. Ci sarà da lavorare, l’unica strada che conosco è il lavoro, ma ho trovato terreno fertile perché il gruppo è già predisposto al riguardo. Sono qui per valorizzare ciò che ho a disposizione".