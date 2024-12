Le probabili formazioni di Napoli-Venezia

Domenica alle 15 il Napoli chiuderà il suo 2024 al "Maradona" contro il Venezia. Conte non dovrebbe cambiare molto rispetto alla gara con il Genoa: Politano non si è allenato venerdì per un lieve attacco influenzale ma ci sarà, ballottaggio tra Neres e Kvara con il primo in vantaggio. Di Francesco dovrebbe confermare la squadra che la scorsa settimana ha battuto il Cagliari nello scontro salvezza

