Le pagelle di Cagliari-Inter 0-3

Finisce 0-3 tra Cagliari e Inter. Barella firma due assist ed è l'MVP. Tutti ampiamente sopra la sufficienza nella squadra di Inzaghi: Lautaro torna al gol e prende 6,5, come Thuram. Bene tutta la difesa, da Sommer a Bisseck, da de Vrij a Bastoni. Nella squadra di Nicola, voto più alto per Mina: il peggiore -quando entra- è Wieteska, sotto il 6 anche Luperto, Obert, Makoumbou e Zortea. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Federico Zancan

CAGLIARI-INTER 0-3, LA CRONACA