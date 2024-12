Il pareggio subito nel finale dall'Atalanta non è un dramma per l'allenatore della Lazio: "La nostra prestazione è stata ottima, nobilitata dal valore dell'avversario e nonostante qualche difficoltà di organico". L'intuizione Dele-Bashiru si è rivelata vincente: "Ha un'ottima gamba, è un ragazzo che stiamo costruendo e che può ancora migliorare". Più pronto, invece, Rovella: "Sa muoversi perfettamente ed è ottimo nella gestione del pallone"

Una vittoria smarrita nei minuti finali, qualche occasione sbagliata e una gestione da migliorare. Marco Baroni è consapevole di tutto ciò, ma non può non essere soddisfatto della partita giocata dalla sua Lazio: "Abbiamo disputato un grande match, il nostro valore è dato soprattutto dall'avversario che abbiamo affrontato. Dobbiamo crescere in personalità e nella gestione dei momenti, ma lo faremo perché questa squadra dà tutto, specialmente nei momenti di difficoltà. Abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita, ma c'era anche qualche difficoltà di organico, perciò non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Era una partita che si poteva portare a casa, ma quello che mi interessa in primis è la prestazione e la fedeltà alla nostra identità".