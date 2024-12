L'allenatore rossonero sulla sua posizione in panchina: "Non ho parlato con nessuno della società e non posso dire nulla di più. Posso parlare della partita, ma non inventare cose che non sono successe. Paura di un esonero? Nella mia vita nel calcio non ho mai avuto paura di nulla"

Il futuro della panchina, il rischio esonero e Conceição sullo sfondo. Dopo il pari (e l'espulsione per proteste a fine primo tempo) Fonseca parla così della propria posizione nel club rossonero in conferenza stampa: "Mi hanno detto che avrei avuto un confronto duro con Ibrahimovic, in realtà non ho parlato con nessuno della società e non posso dire nulla di più. Posso parlare della partita, ma non inventare cose che non sono successe. Paura di un esonero? Nella mia vita nel calcio non ho mai avuto paura di nulla. In più, quello che è importante è avere la coscienza tranquilla sul mio lavoro. Se penso che sarò l'allenatore del Milan anche in Supercoppa? Non ho nessun segnale del contrario, domani farò quello che faccio sempre e sarò pronto a lavorare".