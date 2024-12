I nerazzurri preparano la sfida contro l'Atalanta in Supercoppa italiana. Qualche problema in difesa per Inzaghi, che non avrà a disposizione Acerbi e Pavard. Entrambi resteranno ad Appiano con l'obiettivo di tornare a disposizione in vista della prossima sfida di campionato, in programma contro il Venezia il 12 gennaio. Darmian invece partirà con la squadra come da programma

Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, l'Inter prepara la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Atalanta. In vista del match contro la squadra di Gasperini (in programma giovedì 2 gennaio alle 20) nella giornata di domani, lunedì 30 dicembre, i nerazzurri svolgeranno allenamento mattutino prima della partenza verso Riyad. Non saranno a disposizione Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Entrambi, infatti, resteranno ad Appiano. L'obiettivo dell'Inter è quello di averli a disposizione per la ripresa del campionato, il 12 gennaio, a Venezia. Oltre a loro, anche il portiere Di Gennaro risulta tra gli indisponibili e non partirà per Riyad. Discorso diverso, invece, per Matteo Darmian che, dopo aver saltata le sfide contro Como e Cagliari, torna come da programma a disposizione di Inzaghi.