Cambia l'arbitro del derby di Roma: sarà Pairetto a dirigere la sfida tra Roma e Lazio in programma domenica sera alle 20.45. Sostituisce Guida, out per un problema fisico

Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere domani sera il derby della Capitale fra Roma e Lazio, in programma alle 20.45 all'Olimpico e valido per la 19^ giornata di serie A. Marco Guida, inizialmente designato, è indisponibile per un problema fisico. Pairetto sarà coadiuvato dai guardalinee Alassio e C. Rossi. Quarto uomo Chiffi, VAR Mazzoleni, AVAR Pezzuto.